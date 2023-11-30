10:01 (мск), источник: АиФ Кубань
Геолог Рудомаха прокомментировал идею строительства метро в Краснодаре
Ученый считает, что линию метро нужно закладывать на глубине от 30 метров и ниже.
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Геолог прокомментировал идею строительства метро в Краснодаре.
Доцент кафедры геофизических методов поисков и разведки КубГУ Николай Рудомаха рассказал «Кубань-Информ», насколько реально воплотить идею строительства метро в кубанской столице.
Он считает, что, так как в городе присутствует плотная застройка, а многие дома имеют свайный фундамент, линию метро нужно закладывать на глубине от 30 метров и ниже. А там возникает следующая проблема — грунтовые воды, которые могут помешать строительству.
Здесь особенность строительства в том, что сначала грунты нужно укреплять, затем делать проходку и делать еще достаточно мощное укрепление самого тоннеля — очень мощное! — для исключения нежелательных осадков и, как следствие, нарушения зданий и сооружений на данной поверхности.
При этом руководитель департамента по архитектуре и градостроительству края Илья Поздняков считает, что технологии ушли далеко вперед и позволяют реализовать проект строительства метро в Краснодаре с учетом сейсмичности и объема грунтовых вод. Он отметил, что сначала будут буриться скважины, а специалисты будут рассматривать состав грунтов.
Напомним, строительство метро в Краснодаре планируют начать со «старого центра». По словам Позднякова, строительство метро необходимо для комфорта граждан. Оно должно появиться в «старом» городе, а затем дополниться протяженностью тоннеля до нового Краснодара.