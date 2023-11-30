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09:21 (мск), источник: ЕАН

Это уже «медицинский» факт: уральский климатолог объяснил аномалии с погодой

Ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ Константин Грибанов назвал человеческий фактор основной причиной аномальных погодных изменений. По его словам, изменения климата были зафиксированы еще в 1970-х годах.

Сейчас в Аннаполисе: +1° 0 м/с 51% 765 мм рт. ст. +2°
Источник: РИА "Новости"

«То, что климат теплеет, для нас, климатологов, уже давно “медицинский” факт. Есть рост концентрации парниковых газов в атмосфере планеты и связанное с этим постоянное потепление средних по глобусу температур. Это обсуждению не подлежит. А вот последствия неочевидны, потому что они происходят в хаотической климатической системе», — цитирует специалиста «КП-Екатеринбург».

Однако, по его словам, нельзя считать недавний ураган в Краснодарском крае одним из последствий климатических изменений. Другой вопрос, что в связи с глобальным потеплением растут риски, что такие природные явления будут происходить все чаще.

Ранее Грибанов отмечал, что единственным способом сохранения текущего климата станет сокращение выбросов от применения углеводородов. Добавим, что в этом году Свердловскую область захватили лесные пожары. Специалисты указывают, что этому способствовала ранняя весна и дефицит осадков.

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