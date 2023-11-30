Около −6° и небольшой снег ожидается в Иркутске в первый день зимы

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 декабря в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег.
Ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, днем в северных районах порывы до 14 м/с.
Температура ночью −10,-15°, при прояснении −19,-24°, в северных и верхнеленских районах −19,-24°, местами до −30°, днем −5,-10°, при облачной погоде −12,-17°. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами до 0°, в Катангском районе −20,-25°.
В Иркутске завтра переменная облачность, ночью небольшой, днем слабый снег, ветер северо-западный 4−9 м/с, температура ночью −10,-12°, днем −5,-7°.