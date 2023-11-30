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11:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Красноярск попал во всероссийский рейтинг лучших городов для переезда

Москва и Санкт-Петербург не учитывались.

Источник: Комсомольская правда

Красноярск вошел в десятку лучших городов для переезда. Рейтинг составляли аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и специалисты из агентства недвижимости. Наш город занял девятое место.

Итоговый результат получился из опроса. В нем приняли участие четыре тысячи человек. У людей спрашивали, какие города лучше подойдут для переезда и для путешествий. Москва и Санкт-Петербург участие в опросе не принимали.

Что в Красноярск надо переезжать — ответили 3% опрошенных респондентов. А вот в десятку лучших городов для путешествий — наш город не вошел.

Первое место в рейтинге между собой поделили Казань и Краснодар. Оба города набрали 21% голосов. Далее в списке идет Нижний Новгород. За него проголосовали 17% опрошенных респондентов. Также в первую десятку вошли Екатеринбург, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара и Уфа.

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