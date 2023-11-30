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10:57 (мск), источник: АиФ Владивосток

На Русском острове подготавливают лыжную трассу к зиме

Специально для производства снега год назад здесь была специально проведена система водоснабжения, приобретена снежная пушка.

Источник: Аргументы и факты

На Русском острове, в районе поселка Канал, активно ведется подготовка лыжной трассы. На данный момент ведутся работы с использованием снежных пушек, которые обеспечивают оснежение лыжни, а также проводится подготовка всей необходимой инфраструктуры.

Уже несколько лет подряд трасса пользуется огромной популярностью как среди профессиональных спортсменов, так и среди любителей активного зимнего отдыха.

В прошлом году была специально проведена система водоснабжения, а также приобретена снежная пушка, чтобы обеспечить производство снега. Объем работ по оснежению трассы велик, поэтому открытие лыжной трассы планируется на конец декабря. Общая протяженность трассы составляет около 5 километров. На разных участках трассы смогут покататься как новички, так и опытные лыжники. Каждую ночь лыжня будет поддерживаться в хорошем состоянии с помощью специального оборудования.

Традиционно на трассе будет работать пункт бесплатного проката лыж и ботинок. Всего было приготовлено более 500 пар лыж и ботинок, а также предоставлены теплые помещения для переодевания. В пункте сервиса оборудования можно будет обработать лыжи для увеличения скорости скольжения по искусственному снегу. Благодаря системе освещения, все желающие смогут кататься на лыжах до позднего вечера.


Как всегда, будет работать буфет, где можно будет перекусить и согреться горячим чаем. На зимний сезон 2023−2024 годов на Русской лыжне запланировано множество различных соревнований. В феврале 2024 года здесь пройдут некоторые соревнования первых международных зимних спортивных игр «Дети Приморья».

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