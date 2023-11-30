10:57 (мск), источник: АиФ Владивосток
На Русском острове подготавливают лыжную трассу к зиме
Специально для производства снега год назад здесь была специально проведена система водоснабжения, приобретена снежная пушка.
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На Русском острове, в районе поселка Канал, активно ведется подготовка лыжной трассы. На данный момент ведутся работы с использованием снежных пушек, которые обеспечивают оснежение лыжни, а также проводится подготовка всей необходимой инфраструктуры.
Уже несколько лет подряд трасса пользуется огромной популярностью как среди профессиональных спортсменов, так и среди любителей активного зимнего отдыха.
В прошлом году была специально проведена система водоснабжения, а также приобретена снежная пушка, чтобы обеспечить производство снега. Объем работ по оснежению трассы велик, поэтому открытие лыжной трассы планируется на конец декабря. Общая протяженность трассы составляет около 5 километров. На разных участках трассы смогут покататься как новички, так и опытные лыжники. Каждую ночь лыжня будет поддерживаться в хорошем состоянии с помощью специального оборудования.
Как всегда, будет работать буфет, где можно будет перекусить и согреться горячим чаем. На зимний сезон 2023−2024 годов на Русской лыжне запланировано множество различных соревнований. В феврале 2024 года здесь пройдут некоторые соревнования первых международных зимних спортивных игр «Дети Приморья».