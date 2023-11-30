13:33 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz
Стало известно, какой станет Астана к 2035 году
Опубликован проект Генплана Астаны до 2035 года. Сейчас документ находится в открытом обсуждении, сообщает ИА El.kz.
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Жителей столицы приглашают принять участие в обсуждении документа. Судя по опубликованному Генплану, многоэтажная застройка заполнит земли вплоть до озера Талдыколь. Также микрорайоны протянутся до столичного аэропорта.
Остановите стройку
Впрочем, некоторые жители считают, что новые дома лучше вообще не строить.
Развитие города надо остановить, т.к. дефицит продуктов питания, воды, тепла, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры будет нарастать! Лучше эти финансовые средства направить на развитие других регионов! — написал один из астанчан в комментариях.
Расширится ли Астана
Другие наоборот предлагают включить в Астану ближайшие села.
Предлагаю границы города определить с учетом включения непосредственно прилегающих населенных территорий пунктов: с. Кызылсуат, пос. Нурлы, разъезд № 102, с. Коянды, разъезд 96, аул Караоткель, село Каражар. Кроме того, рассмотреть возможное расширение границ в направлении населенных пунктов: с. Шубар, с. Аккайын (с. Малотимофеевка) и с. Костомар (Херсоновка), так как на указанном направлении идет активное освоение и развитие данных территорий, — считает астанчанин.
Проблема с парковками
А вот жители левобережья предлагают уже сейчас решить вопрос с парковками.
В Астане катастрофически не хватает бесплатных парковок. Считаю, что паркинги в жилых комплексах решают вопрос только частично. Так в частности согласно проекта генплана до 2035 года в районе Нурлы Жол и аллеи «Мынжылдык», планируется высотная застройка многоэтажками по 16−25 этажей. В перспективе в будущем данный район будет являться неким транспортным хабом, конечная остановка личного транспорта, многих маршрутов автобусов, такси, место остановки LRT, где ощутимо высоким будет пассажиропоток, — отмечает житель Астаны.
Что будет с Тельмана
Престижный район частной застройки окажется в кольце многоэтажных домов. Однако, в этом районе есть и частный сектор с печным отоплением.
Включите в схемы сноса до 2025 года всю территорию жилого массива Заречное, нам не комфортно среди новостроек с печным отоплением, — написал один из астанчан.
К слову, согласно проекту Генплана близ Астаны появится Национальный парк. Кроме того, рядом с поселком Уркер появится этноаул.