14:09 (мск), источник: Коммерсантъ
Глава Сочи Копайгородский сохранил позиции в национальном рейтинге мэров
Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский, как и два месяца назад, занял третье место в национальном рейтинге мэров.
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Исследование опубликовано на портале Центра информационных коммуникаций (ЦИК) «Рейтинг».
По оценке экспертов, сохранить позиции сентября по итогам октября-ноября текущего года в списке мэру Сочи позволила направленность на развитие местной экономики, контроль исполнения программ комплексного строительства, поддержка соцсферы, повышенного внимания федеральной власти к Сочи, активном взаимодействии муниципалитета и края и акцент на развитии турсферы.
«По оценке наблюдателей, просчитанные решения горадминистрации способствовали тому, что в 2023 году бюджетные возможности города-курорта выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым отчетным периодом», — отмечают эксперты.
Курорт также остается привлекательным направлением капиталовложения, говорится в исследовании. Так в городе реализуют 47 инвестиционных проектов общей стоимостью 480 млрд руб.
Эксперты отмечают, что недавние события, связанные с последствиями разрушительного шторма, в Сочи пережили без крупных повреждений. В частности, этому способствовала работа по расчистке русел рек, что позволило избежать подъема уровня воды до опасных значений. Для эвакуации пассажиров поездов, которые задержались в пути из-за подтопления путей, оперативно направили 15 автобусов. Во время непогоды в городе был развернут оперативный штаб. Городские службы продолжают работу над ликвидацией последствий шторма, однако уже сейчас специалисты Центра отмечают, что курорт вернулся к привычному ритму жизни.
Анастасия Донскова.