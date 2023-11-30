14:16 (мск), источник: Коммерсантъ
Администрация Туапсе сообщила о гибели местного жителя в зоне спецоперации
Администрация Туапсе сообщила о гибели местного жителя, рядового Шамиля Керимова-Алексушина в ходе спецоперации.
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Сведения об этом опубликованы на официальном сайте мэрии.
Сообщается, что туапсинец служил на СВО в качестве водителя-гранатометчика минометной батареи. Молодой человек погиб при выполнении боевой задачи, отметили в мэрии. Подробности не сообщаются. Шамилю Керимову-Алексушину было 25 лет.
В городской администрации и Совете Туапсе выразили соболезнования матери погибшего.
Анастасия Донскова.