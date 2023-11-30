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Спецоперация на Украине
14:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Администрация Туапсе сообщила о гибели местного жителя в зоне спецоперации

Администрация Туапсе сообщила о гибели местного жителя, рядового Шамиля Керимова-Алексушина в ходе спецоперации.

Источник: пресс-служба администрации Туапсе

Сведения об этом опубликованы на официальном сайте мэрии.

Сообщается, что туапсинец служил на СВО в качестве водителя-гранатометчика минометной батареи. Молодой человек погиб при выполнении боевой задачи, отметили в мэрии. Подробности не сообщаются. Шамилю Керимову-Алексушину было 25 лет.

В городской администрации и Совете Туапсе выразили соболезнования матери погибшего.

Анастасия Донскова.

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