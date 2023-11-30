Пострадавшие от урагана в Крыму выписаны из больницы

Ранее сообщалось, что медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
«Пострадавшие, которые были госпитализированы с переохлаждением, выписаны», — рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе регионального минздрава.
Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. На западном побережье полуострова сила ветра достигала 40 м/c, в Севастополе −26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — 40 метров в секунду.
Ураган ломал деревья, срывал кровли и рвал ЛЭП. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них были госпитализированы.
Из подтопленных домов эвакуировали около 300 человек. Разбушевавшаяся стихия частично разрушила жилые дома, кафе, набережные. Коммунальщики работают круглосуточно, восстанавливая электричество, связь и убирая сваленные деревья и налетевший мусор.
Без света остаются 12 тысяч абонентов, без воды — жители 45 населенных пунктов.
В связи с ликвидацией последствий шторма крымские власти ввели режим ЧС действует в 17 регионах республики.