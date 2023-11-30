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13:43 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Ейск остался без воды полностью

ЕЙСК, 30 ноября, ФедералПресс. Жители Ейска внезапно лишились воды. Специалисты устанавливают причину.

Источник: Reuters

«Все жители Ейска остались без воды из-за аварии на двух линиях электроснабжения», — сообщает Кубань 24.

Причина пока неизвестна. На месте работают специалисты, 30 ноября потребителей обещаю перевести на другие линии, чтобы возобновить подачу воды.

Кроме того, жильцы квартир на улице Баррикадной лишились не только воды, но электричества.

Ранее «ФедералПресс» писал, что власти Краснодара признали провальным старт отопительного сезона из-за частых сбоев в работе.

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