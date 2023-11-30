14:27 (мск), источник: АиФ Пермь
Афиша на 2, 3 декабря. Куда пойти в выходные дни в Перми?
Каждую неделю представляем подробный перечень мероприятий на сайте «АиФ-Прикамье».
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Арт-резиденция
12.00−19.30 | Поиски | Выставка петербургского художника Люциана Долинского | 12+
12.00−19.30 | Образ-символ | Выставка скульптора Павла Шевченко | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Е. В. Камшилова. Моей Родины портрет неповторимый | Выставка памяти художницы Екатерины Камшиловой | 16+
— Мы голосуем за Пермский край | 16+
— Конституция: страницы истории | 16+
— 11 декабря — Международный день гор | 12+
— За чаем не скучаем | 12+
Библиотека им. Островского
11.00−19.00 | По страницам добрых книг | Выставка игрушек | 6+
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Пропустить 3.
Галерея «Марис-Арт»
12.00−16.00 | Поэзия акварели | Выставка Виктора Кузина | 0+
ДК им. Кирова
10.00−21.00 | Кукольное счастье | Выставка | 0+
ДК им. Солдатова
16.00 | 80 лет народному ансамблю уральского танца «Камушка» | 0+
Дом актёра
10.00 | Сказка о попе и его работнике Балде | 6+
16.00 | Серебряное копытце | Театр «Карабаска» | 6+
Дом Мешкова
10.00−19.00 |…И птичка вылетает | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Отражения | Выставка Анны Вдовиной | 6+
Камерный театр «Новая драма»
19.00 | Человек-подушка | 18+
Концертный зал «Музыкальная галактика»
15.00 | Сказочная красота в музыке П. И. Чайковского «Щелкунчик» | Концерт классической музыки | 6+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 12+
12.00−21.00 | Баньян | 12+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 12+
ПДНТ «Губерния»
9.00−20.00 | Выставка работ художника Варужана Акопяна, посвящённая Араму Хачатуряну | 0+
9.00−20.00 | Выставка работ учеников армянской школы имени Месропа Маштоца города Перми | 0+
11.00, 14.00 | Снеговик | Интерактивное представление | 0+
19.00 | Вокруг света | Гастрольный тур Уфимского ансамбля песни и танца «Мирас» по Пермскому краю | 6+
Планетарий
10.30 | В космические дали | 6+
12.00 | Куда исчезло Солнышко? | 6+
15.00 | Путешествуя со светом | 6+
17.30 | Путь Европы к звёздам | Полнокупольная программа | 12+
19.00 | Далёкие миры. Другая жизнь? | Полнокупольная программа | 12+
Ресторан «Кама»
19.00 | Сергей Хижняк и группа «Шоколад-Виктория» | 12+
Театр «Век жизни»
19.30 | Яма. Женька | 18+
Театр «Данилин»
12.00 | Фокусы со всего мира | 6+
15.00 | Шутки-утки | Иллюзионное шоу клоунов № 1 | 6+
19.00 | Comedy Magic Show | 12+
Театр «У Моста»
18.00 | Женитьба | 12+
Театр кукол
11.00 | Лягушка-путешественница | 0+
13.30 | Цветик-семицветик | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
12.00 | Путешествие в страну Джамблей | 6+
Театр юного зрителя
12.00, 16.00 | Новая история страны Оз | 6+
Театр-Театр
15.00, 19.00 | Катерина Измайлова | 18+
15.00, 19.00 | Живая история о смерти | Сцена-Молот | 12+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Территория цвета | Персональная выставка Ольги Широковой | 12+
12.00−18.00 | Художник. Педагог. Наставник | Выставка живописи и графики преподавателей Пермского художественного училища | 12+
Центр городской культуры
11.00−20.00 | Выставка художественной группы «Нежные бабы» | 12+
11.00−20.00 | Что мне делать, чтобы земля оставалась на месте | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Рисую стеклом | Выставка Марины Сотниковой | 6+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Поиски | Выставка петербургского художника Люциана Долинского | 12+
12.00−19.30 | Образ-символ | Выставка скульптора Павла Шевченко | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Е. В. Камшилова. Моей Родины портрет неповторимый | Выставка памяти художницы Екатерины Камшиловой | 16+
— Мы голосуем за Пермский край | 16+
— Конституция: страницы истории | 16+
— 11 декабря — Международный день гор | 12+
— За чаем не скучаем | 12+
ДК им. Гагарина
12.00, 15.00 | Невероятные приключения в школе магии | 0+
ДК им. Кирова
10.00−21.00 | Кукольное счастье | Выставка | 0+
19.00 | Игра престолов | Программа | 6+
Дом актёра
11.00 | Гусеничка по имени Ой | 0+
11.30 | Маленький Мук | 6+
16.00 | Морозко | Театр «Карабаска» | 6+
Дом Мешкова
10.00−19.00 |…И птичка вылетает | 6+
Камерный театр «Новая драма»
19.00 | Человек-подушка | 18+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 12+
12.00−21.00 | Баньян | 12+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 12+
ПДНТ «Губерния»
9.00−20.00 | Выставка работ художника Варужана Акопяна, посвящённая Араму Хачатуряну | 0+
9.00−20.00 | Выставка работ учеников армянской школы имени Месропа Маштоца города Перми | 0+
11.00, 14.00 | Снеговик | Интерактивное представление | 0+
Планетарий
10.30 | Пришелец из пояса астероидов | 6+
12.00 | Небесные светлячки | 6+
15.00 | Мифы и легенды о звёздном небе | 6+
17.30 | Призрак Вселенной | 12+
Театр «Век жизни»
19.30 | Чикаго | Музыкальный спектакль | 16+
Театр «Данилин»
12.00 | Улётное шоу | Иллюзионное шоу клоунов № 2 | 0+
Театр «У Моста»
18.00 | Женитьба | 12+
Театр White Shark
21.00 | Мой Гамлет | Монодрама | 18+
Театр кукол
11.00 | Лягушка-путешественница | 0+
13.30 | Цветик-семицветик | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
14.00, 19.00 | Человеческий голос | 16+
Театр юного зрителя
12.00, 16.00 | Новая история страны оз | 6+
Театр-Театр
15.00, 18.00 | Мы | 16+
19.00 | И чувства вновь крылаты… | Спектакль-концерт Татьяны Виноградовой | Сцена-Молот | 16+
Центр городской культуры
11.00−20.00 | Выставка художественной группы «Нежные бабы» | 12+
11.00−20.00 | Что мне делать, чтобы земля оставалась на месте | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Рисую стеклом | Выставка Марины Сотниковой | 6+
Частная филармония «Триумф»
19.00 | Желающие машины | Перформанс Ксении Бурмистровой | 12+