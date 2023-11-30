14:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Травматолог запретил ростовчанам ходить в гололедицу в кроссовках
Травматолог просит ростовчан передвигаться медленнее в гололедицу.
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При гололеде нужно передвигаться медленно и не отвлекаться на телефон, а еще носить правильную обувь с нескользской подошвой. Об этом рассказал травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с NEWS.ru.
— Чтобы не падать на льду, стоит передвигаться медленнее, осторожнее и главное — не отвлекаться на телефон. Особенно, если идешь по скользкому и темному пространству. Передвигаться нужно, немного расставив руки и согнув колени, чтобы лучше удерживать баланс, — посоветовал доктор. — Если же в гололедицу выйти в летних кроссовках, то легко можно упасть.
Ранее врач заметил, что с началом холодного сезона, выпадением снега, гололедицы в больницу поступает больше пациентов с травмами. Медик рекомендует ростовчанам быть осторожнее на улице и при получении травмы не медлить, а сразу же обращаться за врачебной помощью.