15:01 (мск), источник: РИА Новости
Посол Кубы рассказал о расширении числа прямых рейсов в Россию
Посол Кубы рассказал, что на Кубу можно будет летать из Санкт-Петербурга.
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Авиакомпания «Россия» к концу декабря начнет летать из Петербурга на Кайо-Коко и из Москвы в Гавану, сообщает посол Кубы Хулио Гармендия Пенья.
Перелеты между столицами откроются 24 декабря и будут осуществляться два раза в неделю — по средам и воскресеньям, рассказал он «Известиям». Билеты туда-обратно без багажа с вылетом в январе стоят от 66 тысяч рублей.
Сейчас прямые рейсы на Кубу есть только из Москвы — на курорты Варадеро (ежедневно, кроме воскресенья) и Кайо-Коко (по понедельникам). Рейсы заполняются в первую очередь пакетными туристами.
Кроме того, посол подтвердил, что до конца 2023 года на острове будет введена оплата картой «Мир» в большинстве объектов турсектора, сетевых магазинах и сервисных центрах.