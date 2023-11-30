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14:59 (мск), источник: ivbg.ru

Известно состояние Боярского после реанимации

Музыкант был госпитализирован 27 ноября с подозрением на инфаркт.

Источник: РИА "Новости"

Народный артист Михаил Боярский может пробыть в больнице еще несколько дней, утверждает Shot. Несмотря на улучшение состояние музыканта, какое-то время ему необходимо находиться под наблюдением врачей.

Сейчас исполнитель чувствует себя намного лучше. Медики оценивают состояние звездного пациента как стабильное.

Напомним, 27 ноября в СМИ появилась информация, что Боярский попал в реанимацию с подозрением на инфаркт. Однако диагноз в ходе обследования не подтвердился. Сейчас музыкант находится в отделении кардиологии.

Из-за проблем со здоровьем ближайшие выступления Михаила Боярского перенесены на январь.

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