14:59 (мск), источник: ivbg.ru
Известно состояние Боярского после реанимации
Музыкант был госпитализирован 27 ноября с подозрением на инфаркт.
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Народный артист Михаил Боярский может пробыть в больнице еще несколько дней, утверждает Shot. Несмотря на улучшение состояние музыканта, какое-то время ему необходимо находиться под наблюдением врачей.
Сейчас исполнитель чувствует себя намного лучше. Медики оценивают состояние звездного пациента как стабильное.
Напомним, 27 ноября в СМИ появилась информация, что Боярский попал в реанимацию с подозрением на инфаркт. Однако диагноз в ходе обследования не подтвердился. Сейчас музыкант находится в отделении кардиологии.
Из-за проблем со здоровьем ближайшие выступления Михаила Боярского перенесены на январь.