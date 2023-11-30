14:45 (мск), источник: Калининград.Ru
Алиханов поручил вернуться к введению пересадочного тарифа на общественном транспорте в Калининграде
В городской администрации говорили, что работают над новой системой оплаты проезда.
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Губернатор Антон Алиханов поручил вернуться к вопросу о введении пересадочного тарифа на общественном транспорте в Калининграде. Об этом глава региона заявил во время прямой линии.
Я давал поручение по поводу тарифа, как у нас в Москве, а-ля 90 минут, когда можно за одну поездку пересаживаться в разные маршруты с учётом несовершенства маршрутной сети. Понятно, 90 минут у нас, наверное, не нужно в городе. Можно и меньше сделать — 40−60. Но поручение я такое давал. Я так понимаю, что его успешно где-то заиграли, замылили. Прошу его ещё раз повторить и сделать подотчётным, — сказал Алиханов.
Глава региона поручил доложить о работе над тарифом министра развития инфраструктуры Евгению Кукушкину и главу администрации Калининграда Елену Дятлову.
Я понимаю, что это сложный процесс, он будет требовать перекрёстного субсидирования между перевозчиками, но это решаемый вопрос — он технический. У нас в столичных городах, где предусмотрены такие тарифы, тоже не всё на «ГорТрансе», есть и частные перевозчики. Поэтому давайте вернёмся к этому вопросу, чтобы можно было хотя бы одну пересадку совершать без доплаты.
В октябре замглавы администрации Калининграда Игорь Шлыков рассказывал, что муниципалитет работает над созданием дифференцированного тарифа. По его словам, стоимость проезда будет зависеть от нескольких параметров, в том числе количества пересадок. Новую систему оплаты хотели ввести весной 2024 года.
Ранее планировали сделать тариф, который позволяет по одному билету совершать пересадки в течение определённого времени. Чаще всего при такой системе устанавливают лимит в 60 минут.