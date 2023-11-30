Вопросы возрождения Саровской и Дивеевской обителей обсудили в Москве

Попечительский совет создан по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поддержке главы государства в 2017 году.
Заседание провел первый замруководителя администрации президента РФ, председатель попечительского совета Сергей Кириенко.
Участие в мероприятии приняли митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий — сопредседатель попечительского совета, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — заместитель председателя попечительского совета, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Республики Мордовия Артем Здунов, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, полномочный представитель Правительства РФ в Совете Федерации Вадим Живулин, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, заместитель генерального директора по развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов, заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства России Татьяна Яковлева, председатель Координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Приволжском федеральном округе Виктор Клочай, исполнительный директор Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского Сергей Габестро, директор АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера» Игорь Филиппов, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, мэр города Арзамаса Александр Щелоков, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, епископ Краснослободский и Темниковский Климент, настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова), наместник Свято-Успенского мужского монастыря — Саровской пустыни игумен Никон (Ивашков), а также представители государственных структур, бизнеса и общественных организаций.
Глава Нижегородский митрополии выступил с докладом о ходе реализации социальной программы «С именем преподобного Серафима Саровского».
В своем выступлении управляющий Нижегородской епархией рассказал о ходе работ по возрождению храмов и монастырей, строительству и реконструкции культурных и образовательных учреждений в Арзамасе, Дивееве и Сарове, а также о масштабной событийной программе, которую реализует Нижегородская епархия в рамках развития кластера «Арзамас — Дивеево — Саров», и дальнейших планах по реализации проекта возрождения саровских и дивеевских святынь.
В частности, глава Нижегородской митрополии рассказал о реставрации Воскресенского кафедрального собора в Арзамасе.
Уникальная реставрация этого памятника культуры федерального значения завершилась в декабре 2022 года.
Полностью восстановлена монументальная живопись внутри храма, отреставрированы резные иконостасы, фасады, отремонтирован подклет. После научной реставрации на свои места возвращены 162 иконы. Завершен также комплекс реставрационных работ в Спасском соборе Спасо-Преображенского мужского монастыря. Митрополит Георгий выразил благодарность министерству культуры РФ за поддержку при реставрации соборов в Арзамасе. В дальнейших планах — реставрация еще четырех храмов.
Управляющий Нижегородской епархией отметил также, что в Серафимо-Дивеевском монастыре завершилось украшение Благовещенского собора, восстановлен исторический въезд в обитель в западной части южной границы — 29-метровые Саровские врата были освящены в 2022 году, построено новое здание духовно-просветительского центра имени преподобного Серафима Саровского, в котором открылась гостиница на 400 мест.
«За прошедшее время нами проделана большая работа по возрождению Саровской и Дивеевской обителей. Президент Российской Федерации Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высоко оценили работу по развитию Саровско-Дивеевского кластера. Сегодня смело можно сказать, что он стал одним из главных центров развития православного христианства, сокровищем духовного и исторического наследия России. Кластер является местом притяжения для верующих людей и для тех, кто интересуется историей России, важным вектором развития культурно-исторического туризма и точкой роста для развития экономики и туризма Нижегородской области и соседних субъектов Российской Федерации. Благодаря запуску скоростной трассы М-12 “Восток” открылись новые возможности для развития Саровской и Дивеевской обителей. Очень большой положительный отклик в обществе получила работа по реконструкции культурных исторических объектов и инфраструктуры в Арзамасе», — оценил работу попечительского совета Игорь Комаров.
Глеб Никитин в своем докладе представил результаты реализации проекта по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров», который включает в себя 145 мероприятий. В их числе: возрождение святынь, развитие коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. Одним из самых ярких событий работы стал запуск движения по участку трассы М-12 и Южному обходу Арзамаса, который произвел Президент России Владимир Путин 8 сентября 2023 года на Соборной площади Арзамаса. Также Президенту представили результаты обновления Арзамаса.
«В результате всех преобразований город стал точкой притяжения туристов. Уже сейчас люди, как живущие в городе, так и прибывающие на данную территорию, видят колоссальный рывок в развитии. Выполненная нами работа уже сейчас позволила благоустроить более 50 гектаров общественных пространств. Главная площадь города — Соборная и прилегающие к ней улицы становятся пешеходными, доступными для прогулочных туристических маршрутов. Работа по развитию Арзамаса в рамках кластера должна быть продолжена и лечь в основу подготовки к предстоящему 450-летию города, празднование которого произойдет в 2028 году», — отметил губернатор Нижегородской области.