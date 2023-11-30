Жители Казани смогут приобрести новогоднюю ель на 14 площадках

В Комитете потребительского рынка горисполкома пояснили, что предприниматели вправе сами решить, когда начать торговлю. Елочные базары будут работать ежедневно ориентировочно с 10 утра и до 8−9 часов вечера.
В Авиастроительном районе будет работать торговая точка по адресу: ул. Академика Павлова, 1, в Вахитовском — ул. Шахиди, № 24 и Чехова, № 3/7, в Московском — Декабристов, № 114 и 150, в Ново-Савиновском — пр. Ямашева, № 92а, в Приволжском — ул. Фучика, № 105в; Зорге, № 68; ул. Мавлютова, № 17 и Кулагина, № 6, в Советском — ул. Академика Сахарова, № 13а; Карбышева, № 15; Пионерская, № 9а и ул. Родины, № 33а.
Кроме того, елочные базары будут работать на ярмарочных площадках по адресам: на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева; ул. Дементьева, № 7; ул. Адоратского, № 21а; ул. Академика Лаврентьева, № 10; пр. Ямашева, № 17; ул. Батыршина, № 20; Революционная, № 12; ул. Фучика, № 72; Ломжинская, № 2 и ул. Закиева, № 12.