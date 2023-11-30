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16:43 (мск), источник: МК.RU Волгоград

В Волгограде открыли движение по обоим направлениям Сарептского путепровода

В Красноармейском районе специалисты подрядной организации завершили основные ремонтные работы на Сарептском путепроводе, благодаря чему возобновлено движение на второй части конструкции.

Источник: МК.RU Волгоград

Как заявили в мэрии города, работы по восстановлению на этом путепроводе продолжатся зимой. Это никак не повлияет на движение транспорта.

Следует напомнить, что ремонт путепровода начался еще в феврале текущего года. За этот период специалистами подрядной организации была разобрана старая конструкция, заменена опорная часть. Кроме того, ремонтники обновили контактную сеть, пролетное строение, мостовое полотно и установили ограждения.

На сегодняшний день специалисты уже уложили 2-слойное асфальтобетонное покрытие. До конца текущего года подрядной организации еще необходимо установить новые световые опоры, обновить участок под мостом — опоры и пролетные строения.

Восстановительные работы Сарептского путепровода проводятся в ходе реализации проекта «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные качественные дороги», закончить которые предполагается к декабрю следующего года.

Стоит добавить, что с 2014 на территории Волгоградской области выполняются задачи по улучшению дорожно-уличной сети, поставленные перед соответствующими организациями главой региона Андреем Бочаровым.

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