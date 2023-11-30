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17:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Льготы на капремонт стали бессрочными для нижегородцев старше 70 лет

Одиноким пенсионерам будут возвращать до 100% суммы платежа за капремонт.

Источник: Комсомольская правда

Льготы за капремонт стали бессрочными для некоторых категорий граждан в Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания регионального Законодательного Собрания 30 ноября. Соответствующие поправки в региональное законодательство были приняты в двух чтениях.

Предполагается, что жители региона, достигнувшие 70-летнего возраста и проживающие одиноко, либо с родственником-пенсионером или неработающим инвалидом I или II группы, будут получать компенсации в размере 50% суммы платежа. 80-летние нижегородцы, находящиеся в подобных условиях, будут получать компенсацию в размере 100% от платежа. Компенсация будет выплачиваться из средств федерального и областного бюджетов.

— Компенсация оплаты взносов на капитальный ремонт является востребованной льготой в Нижегородской области. Сейчас ее получают 63,4 тысяч жителей региона. Мы неоднократно продлевали действие закона, принятого еще в 2016 году, а сегодня сделали его бессрочным.

сказал Роман Беспалов
председатель комитета по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу
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