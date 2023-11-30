18:27 (мск), источник: Ведомости
Умер лидер панк-группы The Pogues Макгоуэн
Вокалист и автор песен кельтской панк-группы The Pogues Шейн Макгоуэн умер в возрасте 65 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила газета The Guardian.
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В заявлении семьи говорится, что музыкант умер в 3:30 30 ноября. Его жена Виктория Мэри Кларк написала в социальных сетях: «Шейн всегда будет светом, который я держу перед собой, мерилом моих мечтаний и любовью всей моей жизни… Я счастлива до глубины души, что встретила его, что полюбила его и что была так бесконечно и безоговорочно любима им».
Среди тех, кто отдал дань уважения Макгоуэну — президент Ирландии Майкл Хиггинс.
«Гениальность вклада Шейна заключается в том, что его песни, как сказал бы Шейн, запечатлевают в себе всю меру наших мечтаний — о стольких мирах, и особенно о любви, об эмигрантском опыте и о том, как с подлинностью и мужеством преодолевать трудности этого опыта, жить и видеть те стороны жизни, от которых так много отворачиваются», — заявил Хиггинс.
В декабре 2022 г. Макгоуэн был госпитализирован с вирусным энцефалитом и в результате провел несколько месяцев 2023 г. в реанимации.
Макгоуэн стремился привнести в рок-сцену мотивы ирландской народной музыки, а в своих произведениях опирался на литературу, мифологию и Библию. Самая популярная песня The Pogues — Fairytale of New York — стала хитом 1987 г. и считается рождественской классикой.