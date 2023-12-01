00:28 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в день Платона и Романа 1 декабря, когда узнавали про метель на Масленицу
Что можно и нельзя делать в день Платона и Романа 1 декабря на Зимоуказатель.
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Православная церковь 1 декабря вспоминает священномученика Платона и Романа. В народе отмечают день Платона и Романа, или Зимоуказатель. Все дело в том, что в этот день следили за погодой, чтобы узнать, какой будет зима.
Народные приметы на 1 декабря
В том случае, если метель 1 декабря, то ее стать ждать и на Масленицу. Ворона, гуляющая по двору, говорит о скором потеплении. Если вокруг месяца образовался круг, то в скором времени будет снегопад. Сильный ветер предупреждает про ветреную зиму.
Что нельзя делать 1 декабря
Не рекомендуется выбрасывать детские игрушки. Считается, что от ребенка вместе с ними уйдет удача. Не подходит день и для совместного труда, так как могут возникнуть скандалы и ссоры. Запрещено жаловаться на судьбу. Подобным можно навлечь неприятности.
Что можно делать 1 декабря
По традиции, в первый день зимы молились святым и просили у них благополучно пережить зиму. Кроме того, наблюдали за погодой, чтобы определить, какой выдастся зима. А еще в карман было принято положить самую крупную монету и носить ее на протяжении года. Это обещало доход.