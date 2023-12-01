04:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В первый день зимы в Приморье потеплеет
Синоптики озвучили прогноз погоды на 1 декабря.
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В пятницу, 1 декабря, Приморье окажется во власти высотной ложбины, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». Синоптики обещают центральным района края местами небольшой снег, ветер возьмет направление с северо-запада, умеренный, а температура воздуха сегодня составит −3…-14°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха −4…-6°C, в утренние часы −9…-11°C.
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха −4…-6°C, в утренние часы −16…-18°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха −3…-5°C, в утренние часы −10…-12°C.