09:08 (мск), источник: Комсомольская правда
Выходные в Воронеже: картины, нарисованные нейросетью, концерты в библиотеке
«Комсомолка» подскажет, чем заняться с 1 по 3 декабря.
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СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА.
1 декабря в парке «Нелжа. Ру» состоится спортивный фестиваль «Семейная команда». В нем примут участие более сотни семей из Воронежской области, увлеченных спортом. Команды поборются в разных видах спорта, таких как бег, шахматы, стрельба из лука, рекорды и творческий хоккей. Также в ходе праздника можно проявить свои таланты в музыке, танцах, живописи, рукоделии и других видах искусства. По итогам каждого соревнования организаторы выберут лучшие команды, которое получат кубки и медали самых спортивных семей Воронежской области. Начало в 11.00. Вход свободный, 6+
УЛИЧНАЯ КЛАССИКА.
2 декабря в Воронеже пройдет фестиваль уличной культуры и спорта «Уличная классика». Соревнования по экшн-спорту пройдут в выставочном центре агроуниверситета (ул. Тимирязева, 13а). Участников ждет спортивная программа из восьми дисциплин: баскетбол, брейкинг, воркаут, фриран, фристайл, BMX flatland, кибертурнир и скейт-контекст. Также на площадке развернутся фотовыставка с лучшими работами фотографов предыдущих фестивалей и конкурс рисунков. Все площадки будут работать с 12.00 до 19.00. Вход свободный, 12+
ЗИМНИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ.
2 декабря в библиотеке имени Никитина пройдет концерт Воронежского камерного оркестра музыкального колледжа имени Ростроповичей «Зимний дивертисмент». Коллектив, которым с 1982 года руководит скрипач, профессор Михаил Фрадин, является лауреатом многих международных фестивалей классической музыки. В основном составе оркестра — студенты и преподаватели колледжа и Воронежского института искусств.
На концерте прозвучат популярные произведения известных композиторов Рахманинова, Аттерберга, Брамса, Боккерини, Гайдна. Солисты — лауреаты международных конкурсов Татьяна Сахарова (скрипка) и Евгений Фадеев (альт).
«Зимний дивертисмент» состоится в главном корпусе «Никитинки» (пл. Ленина, 2) 2 декабря в 14.00 — в лекционном зале четвертого этажа. Вход свободный, 12+
МУЗЫКА И ВРЕМЯ.
3 декабря в библиотеке имени Никитина состоится концерт «Музыка и время». В нем примут участие дипломант VIII Международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко (2023) Яна Лисак (фортепиано) и лауреат I степени первого Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах «Кубок Черноземья» (в номинации струнно-щипковые инструменты, 2023) Алексей Переверткин (домра).
Артисты исполнят обработки народных мелодий для домры и фортепиано, произведения русских и зарубежных классиков, сочинения современных авторов: Анри Вьетана, Петра Чайковского, Александра Цыганкова, Ефрема Подгайца.
Концерт «Музыка и время» пройдет 3 декабря в 18.00 в главном корпусе «Никитинки» (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа. Вход свободный, 12+
ВОССОЗДАННЫЕ ШЕДЕВРЫ.
С 1 декабря в музее имени Крамского можно посмотреть необычную выставку. С помощью нейросети Kandinsky воссоздали 14 шедевров из коллекции музея, утраченных в период оккупации. На стенах — пустые рамы. Но стоит навести смартфон на куар-код, и в телефоне возникает картина. Искусственный интеллект воссоздал полотна в стиле творцов по сохранившимся описаниям картин в каталогах музея. Чтобы почувствовать почерк художника, Kandinsky проанализировал множество картин авторов, чтобы сделать полотна в их манере. Выставку можно посмотреть до марта. 12+