03:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Чуть инфаркт не случился»: жители Владивостока пришли в ресторан и обомлели — кадры
Жители города были в шоке от того, что увидели.
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Жители Владивостока пришли в ресторан и обомлели от увиденного. Кадры с места событий опубликовали в местном тг-канале vtoryakvdk (18+).
Жители города, которые решили посетить один из местных ресторанов, были в шоке от того, что увидели. Вместо привычной ухоженной территории их встретили кучи мусора.
Подписчик паблика поделился фотографиями, которые свидетельствуют о серьезных проблемах с уборкой территории возле кафе. Снимки, сделанные и в ноябре, и в текущем месяце, демонстрируют, что после вывоза мусора сотрудники заведения не спешат приводить прилегающую территорию в порядок. Речь идет об известном заведении на улице Русской, куда любят ходить пообедать, или провести вкусно вечер, местные жители Второй Речки.
Эта ситуация вызвала бурные обсуждения в сети. Некоторые выражают недоумение, в то время как другие призывают к строгим мерам в отношении владельцев заведений, игнорирующих правила благоустройства.
«Чуть инфаркт не случился, когда увидел.. надо убирать», «Жуть. я люблю это место, но такое увидеть… фу», «Неужели так сложно не мусорить и сохранить лицо заведения?», — пишут подписчики в сети.