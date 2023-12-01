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05:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Младенческая смертность снизилась в Хабаровском крае

Она сократилась практически вдвое.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае значительно снизилась младенческая смертность. Работа в этом направлении идет по нацпроекту «Здравоохранение». Президент России Владимир Путин отметил, что в этом помогает повышение качества и доступности медицинской помощи.

— Работа, которую мы проводим, уже дает ощутимые результаты. Так, за последние 10 лет нам удалось почти в два раза снизить младенческую смертность, — отметил глава государства.

С этого года каждый новорожденный Хабаровского края проходит расширенный неонатальный скрининг. Он помогает выявить патологии и начать лечение на ранних этапах.

Кроме того, в этом году открыли Межрегиональный центр детской хирургии и детскую поликлинику в Прибрежном микрорайоне Хабаровска. Также начал работу инфекционный корпус «Детской краевой клинической больницы имени А. К. Пиотровича». Модернизация будет продолжена.

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