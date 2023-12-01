04:53 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Новокузнецке 1 декабря пройдёт новогодний праздник с файер-шоу
Гостей ждут на площади общественных мероприятий Центрального района.
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Сегодня, 1 декабря, на площади общественных мероприятий Центрального района в Новокузнецке состоится праздник. Гостей ждут в 18 часов, а часом позже на новогодних ёлках зажгут огни.
Новокузнечан встретят герои сказок, Дед Мороз и Снегурочка, которые предложат игры, песни, подарки и хоровод. В конце мероприятия все увидят файер-шоу.
Также можно будет бесплатно отправить новогоднюю открытку своим родным и близким в любую точку страны.