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04:53 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке 1 декабря пройдёт новогодний праздник с файер-шоу

Гостей ждут на площади общественных мероприятий Центрального района.

Сегодня, 1 декабря, на площади общественных мероприятий Центрального района в Новокузнецке состоится праздник. Гостей ждут в 18 часов, а часом позже на новогодних ёлках зажгут огни.

Новокузнечан встретят герои сказок, Дед Мороз и Снегурочка, которые предложат игры, песни, подарки и хоровод. В конце мероприятия все увидят файер-шоу.

Также можно будет бесплатно отправить новогоднюю открытку своим родным и близким в любую точку страны.

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