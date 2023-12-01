07:25 (мск), источник: НИА Красноярск
Плюсовая температура продержится все выходные в Красноярске
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Морозная погода в Красноярске сегодня сменится на плюсовые показатели.
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Сегодня столбики термометров днем будут показывать около +1С. В субботу и воскресенье днем также плюсовая температура.
На все выходные дни синоптики обещают снег.
А вот со вторника в краевой центр вновь вернутся морозы.