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07:25 (мск), источник: НИА Красноярск

Плюсовая температура продержится все выходные в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Морозная погода в Красноярске сегодня сменится на плюсовые показатели.

Сейчас в Аннаполисе: +7° 2 м/с 61% 766 мм рт. ст. +3°
Источник: НИА Красноярск

Сегодня столбики термометров днем будут показывать около +1С. В субботу и воскресенье днем также плюсовая температура.

На все выходные дни синоптики обещают снег.

А вот со вторника в краевой центр вновь вернутся морозы.

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