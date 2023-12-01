05:11 (мск), источник: АиФ Кузбасc
АО «Шахта “Большевик” Новой Горной УК запустила в работу новую лаву
Горняки планируют отработать новый участок за полгода.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Коллектив шахты «Большевик» завершил работы по монтажу механизированного комплекса и приступил к добыче угля в лаве 29−61 бис.
Выемочный участок с запасами 650 000 тонн угля коксующейся марки ГЖ расположен на глубине 340 метров в сложных горно-геологических условиях с углом падения пласта от 15 до 43 градусов. Для безопасной и эффективной работы шахтёры «Большевика» используют оборудование, оснащённое защитой персонала от падения горной массы в ходовое отделение, безопасного передвижения рабочих по забою и системой удержания механизированного комплекса.
Очистной комплекс, запущенный в работу весной 2023 года, состоит из оборудования российского и китайского производства. Техника позволяет работать в сложных горно-геологических условиях с минимальными простоями, максимальной безопасностью и высокой производительностью.
При подготовке лавы в условиях работы в крутонаклонной части поля была изменена производственная программа шахты, создана отдельная транспортная линия и дополнительная система водосборников. В подготовке лавы приняли участие 3 проходческих бригады, которые прошли 4500 погонных метров выработки.
Горняки планируют отработать новый участок за полгода, далее очистной комплекс будет смонтирован поочередно в лавах 29−61 и 29−62, подготовку которых уже ведут проходчики.
Реклама УК Новая Горная.