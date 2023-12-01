Хабаровчане массово жалуются на работу общественного транспорта

Последние две недели редакционный WhatsApp «МК в Хабаровске» разрывается от гневных сообщений жителей. Пассажиры жалуются на работу общественного транспорта. Причем критике подвергаются как частные перевозчики, так и городской транспорт. Итак, в чем претензии горожан к водителям ми перевозчикам.
Лидером рейтинга хабаровчан по несоблюдению графика движения можно признать маршрут 81, который обслуживают ИП Гасанова и ИП Мышляев.
«Здравствуйте! Стою на остановке ТЦ ЭВР 30 минут. Автобусов в сторону проспекта 60-летия Октября нет совсем. Маршруты 56, 24, 18, 81», — жалуется читатель утром воскресенья.
Еще один подписчик отмечает, что проблема носит системный характер.
«Пожалуйста разберитесь с маршрутом 81. Совсем не соблюдается график движения особенно утром, приезжают как хотят», — отмечает она.
Стоит отметить, что маршрут автобуса № 81 второй по протяженности в Хабаровске, он соединяет Северный микрорайон и Индустриальный поселок. Заявленный интервал движения — 10 минут. По сообщениям пассажиров — фактически автобусам можно ожидать в три, а то и в четыре раза дольше.
Не отстает в этом печальном рейтинге и муниципальный электротранспорт. В конце лета по городу запустили восстановленный по многочисленным просьбам жителей троллейбус № 2. Экологичный транспорт ходит по маршруту «трех вокзалов», соединяя аэропорт, железнодорожный вокзал и автовокзал. Те, кто хоть раз вынужден был в своем пути совершать пересадку знает, насколько этот процесс волнительный. И, конечно, важность своевременного приезда общественного транспорта здесь неоценима. И что же мы видим?
«Уехать из аэропорта утром на троллейбусе — целый квест. В это время меняются ночная и дневная смена, прилетают несколько рейсов в том числе утренний из Владивостока и утренний из Москвы, а троллейбусов — нет. Приходится либо ждать минут 30 — 40, либо ехать на 35 автобусе, который дороже», — жалуется сотрудница аэропорта.
В результате муниципалитет отдает прибыль ИП Артамонов. Кстати, автобусы маршрута № 35 также числятся в нарушителях расписания. Будем справедливы, по пути из пункта «А» в пункт «Б» этот автобус проходит практически по всем «проблемным» точкам города и собирает пробки при любой возможности. Выдерживать расписание здесь и вправду не легко. Вопрос о том, почему бы не выпускать на маршрут больше машин поднимать не будем. Просто не будем.
Вторая группа проблем, вынуждающая пассажиров писать гневные сообщения — самоуправство водителей. Так, хабаровчанка пожаловалась в редакцию на водителя автобуса № 19 (перевозчик ИП Арьянкин).
«Здравствуйте, примите пожалуйста жалобу на водителя автобуса 19 маршрута по имени Сергей, который на замечание что проехал остановку и нам пришлось бежать до светофора, орал матом и оскорблял меня, угрожал, что не будет вообще ехать дальше. Свои данные отказался давать и данные руководителя тоже», — жалуется женщина.
Стоит отметить, в скобках что подобные действия водителя автобуса являются нарушением ПДД. И конечно, профессионал не может об этом не знать. Значит — уверен в собственной безнаказанности.
И снова на линии троллейбус № 2.
«На выезде (из аэропорта — прим.ред) стоят шлагбаумы, и люди иногда на шлагбауме просят их впустить. Мороз сегодня с ветром, ждать следующего троллейбуса долго. Стучит в дверь немолодая тетка. Водитель говорит: а мне наср… ть. может, это по троллейбусным правилам, но как-то не по-людски», — сообщает 26 ноября пассажир троллейбуса.
Автобусы № 25, который обслуживают машины ИП Ефремов, одни из немногих, в которых сохранились кондукторы.
«Сегодня в автобусе 25 мальчик-кондуктор, на вид лет 14, отказывался выдавать билет, делал вид что не понимает, чего я от него хочу. А билет нужен для оплаты проезда, в нашей организации так принято», — пишет 28 ноября хабаровчанка. Она же обращает внимание на возраст работника и интересуется, трудоустроен ли мальчик и насколько законно использование детского труда в общественном транспорте. Поскольку реальными данными о возрасте кондуктора мы не располагаем, оставим эту информацию без комментариев.
Еще одно сообщение о нарушениях правил оплаты проезда пришло из поселка Горького.
«Здравствуйте, сейчас ехала в автобусе 88 маршрута, г. Хабаровска, водитель требовал наличную оплату или перевод, сказал, что у него нет терминала», — сообщает 29 ноября пассажирка.
Однако, технические условия, по которым осуществляет перевозку ООО «Бриз» предусматривает, что автобус должен быть оборудован валидатором. Кто лукавит в данной ситуации, выяснять не будем. Однако заметим, что с такими же ситуациями сталкивались пассажиры другого маршрута, также обслуживаемого ООО «Бриз» — № 29.
«Маршрут 29 в сторону Краснореченской — самые ужасные автобусы в городе — грязные, с разбитыми креслами, и при этом за 45 рублей. И при этом 33 рубля на хорошем синем городском в обратную сторону. Это просто нонсенс!», — пишет читатель 30 ноября.
Это третья условная категория, подчас самая болезненная. Да, спору нет, неприятно, когда твой рейс задержался в пути и пришлось стоять на морозе 20 — 30 минут. Да и в хамстве водителя ничего хорошего нет, но с другой стороны, таково наше общество что ругань, сквернословие и несдержанность встречаются намного чаще чем вежливость и участие. Но несоблюдение правил дорожного движения может привести к трагедии.
«В районе 19 школы 25 автобус устроил гонки с десяткой. На замечания пассажиров отвечал по-нерусски. Очень страшно!», — рассказывает читатель.
«На улице Краснореченской — на пересечении с Монтажной автобус 27 маршрута попал в аварию. Это ДТП было скрыто от ГАИ. А завтра этот разбитый автобус уже снова будет возить пассажиров. А начальник Отдела ГИБДД г. Хабаровска Баранов и не почешется, чтобы отправить автобус после ДТП на техосмотр. А безопасен ли он для пассажирских перевозок?», — это уже сообщение из соцсетей. Но вопрос в нем поднят крайне важный.
Напомним, 20 ноября в ДТП между троллейбусом и маршруткой № 58 пострадало семь человек, в том числе ребенок.
И НАПОСЛЕДОК, ТАК СКАЗАТЬ, ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА
«Доброе утро. Остановку “Детский сад” по проспекту 60 лет Октября 56, 81 и 24 автобусы приезжают мимо, не останавливаются. На улице очень холодно», — написала молодая мама 27 ноября. По ее словам, ситуация носит системный характер.
А дальше… Дальше здесь должно быть резюме, но увы, вывод напрашивается неутешительный — система контрольно-ревизионных функций на городском транспорте работает неэффективно. Обращения читателей переданы в соответствующее ведомство. А мы по прежнему рады обращениям читателей по номеру нашего редакционного WhatsApp +7 962 501 75 62.
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