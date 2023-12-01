06:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Урицкого в Иркутске вошла в десятку самых дорогих торговых улиц России
Аренда составляет 25 тысяч рублей за «квадрат».
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Улицу Урицкого в столице Приангарья включили в ТОП-10 самых дорогих торговых улиц России. Как пишет РБК (18+), стоимость аренды составляет 25 тысяч рублей за кв. метр. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Лидером (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) стал проспект Ямашева в Казани. Максимальная арендная ставка достигла 40 тысяч рублей за кв. метр в год без учета НДС. Второе место заняла Красная улица в Краснодаре. Там аренда торговых помещений обходится примерно в 27,4 тысячи рублей за «квадрат» в год. Тройку лидеров замкнул Красный проспект в Новосибирске. Аренда составляет 25,3 тысячи рублей за один кв. метр в год.
Далее идут площадь Свободы в Нижнем Новгороде, площадь Ленина в Воронеже, проспект Карла Маркса в Омске, улица Урицкого в Иркутске, Большая Садовая улица в Ростове-на-Дону, улица Республики в Тюмени и Советский проспект в Кемерове.