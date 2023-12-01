08:25 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Губернатор Хабаровского края Дегтярёв проведёт прямую линию 6 декабря
Глава края ответит на вопросы жителей и представителей медиа.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв проведёт прямую линию 6 декабря. Соответствующий анонс появился на сайте краевого правительства.
Мероприятие начнётся в 9:00 по местному времени. Глава края ответит на интересующие вопросы жителей, а также представителей средств массовой информации. Прямую трансляцию публичной встречи организуют на федеральных телеканалах, а также в соцсетях Дегтярёва.
«Письменные вопросы и видеообращения принимаются в мессенджере WhatsApp по телефону:
В день, когда пройдёт прямая линия, звонки по многоканальному телефону будут приниматься без ограничений до окончания трансляции.