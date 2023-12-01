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08:25 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Губернатор Хабаровского края Дегтярёв проведёт прямую линию 6 декабря

Глава края ответит на вопросы жителей и представителей медиа.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв проведёт прямую линию 6 декабря. Соответствующий анонс появился на сайте краевого правительства.

Мероприятие начнётся в 9:00 по местному времени. Глава края ответит на интересующие вопросы жителей, а также представителей средств массовой информации. Прямую трансляцию публичной встречи организуют на федеральных телеканалах, а также в соцсетях Дегтярёва.

«Письменные вопросы и видеообращения принимаются в мессенджере WhatsApp по телефону: 8 (929) 400−94−00. В таком формате обращения можно направлять до окончания прямой линии. Также 1, 4 и 5 декабря с 09:00 до 18:00 без перерыва все желающие смогут задать вопрос по многоканальному телефону: 8 (800) 222−55−27. Звонки с любых номеров бесплатны», — отметили в правительстве.

В день, когда пройдёт прямая линия, звонки по многоканальному телефону будут приниматься без ограничений до окончания трансляции.

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