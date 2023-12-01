Главное
Спецоперация на Украине
09:26 (мск), источник: Volga News

Гололедица и снежные заносы: самарские синоптики рассказали о погоде на начало декабря

В Приволжском УГМС дали краткосрочный прогноз погоды на начало декабря. По данным синоптиков, с 1 по 4 число в регионе сохранятся гололедица, возможны снежные заносы.

Сейчас в Аннаполисе: +4° 3 м/с 77% 767 мм рт. ст. +3°

В пятницу, 1 декабря, в Самаре облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха −1…+1 °C. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

В субботу, 2 числа, в регионе сохранится облачная погода. Ожидается снег, ночью небольшой, днем местами сильный. Температура воздуха в ночные часы составит −2…-7 °C. На дорогах местами гололедица. Днем столбик термометра поднимется до 0…-5 °C. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. На дорогах местами снежные заносы.

3 декабря в Самарской области будет облачно с прояснениями, ночью снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха −6…-11 °C. На дорогах местами гололедица. Днем ветер сменит направление на юго-восточное, скорость останется прежней. Температура воздуха −3…-8 °C. На дорогах местами гололедица.

В начале рабочей недели в регионе прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы −3…-8 °C, днем +3…-2 °C. На дорогах гололедица.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
В Самаре выслушал приговор бывший замначальника отдела районной ИФНС
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта