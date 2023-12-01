09:15 (мск), источник: Комсомольская правда
В Перми с 1 декабря начнут проводить пятничные ночные катания на коньках
Необычный формат для отдыха предоставит Дворец спорта «Орленок».
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Отдохнуть после трудовой недели предлагает Дворец спорта «Орленок» в Перми. С 1 декабря и далее каждую пятницу здесь будут проходить ночные катания на коньках.
Организаторы необычного формата активного отдыха утверждают, пятничные ночные катания на коньках позволят отвлечься от однообразия, встретиться с друзьями или выбрать этот вечер для свидания.
Пятничные ночные катания будут проходить на льду «Орленка» 23:30 до 01:30. Гостям предложат розыгрыши и сюрпризы от ведущего, приятную музыку и приглушенный свет. Входные билеты можно приобрести по нескольким тарифам: «Стандарт» — для одного человека, «Парочка» — для двоих, «Озорная компания» — для четырех человек. Стоимость билета составит от 600 рублей.
В пятничных ночных катаниях смогут принять участие гости старше 18 лет. Любители катания на коньках в возрасте 16−17 лет смогут выйти на лед в сопровождении родителей или своих законных представителей.
Подробности пятничных ночных катаний можно узнать в соцсетях Дворца спорта «Орленок». (18+).