В Иркутской области сдан в эксплуатацию мост через реку Куту в Усть-Куте

— Завершение реконструкции моста через реку Куту — это долгожданное и радостное событие. В 2013 году мост повредило ледоходом, рухнул пролёт. Долгие годы никто не верил, что его восстановят. Тем не менее нам удалось получить поддержку Федерального дорожного агентства и начать работы. Поздравляю жителей с открытием долгожданного моста! Благодарю всех причастных на ваш труд, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Специалисты подрядной организации — «Дорожной службы Иркутской области» — установили две береговые и шесть русловых опор, сделали семь пролётов протяжённостью по 24 метра. Провели гидроизоляцию конструкций, армирование и устройство защитного слоя проезжей части. Уложено асфальтобетонное покрытие, сделано наружное освещение. С обеих сторон моста смонтировали лестничные сходы, переустроили линии электропередачи и связи.
— Этот мост соединяет город Усть-Кут с микрорайоном Закута. Десять долгих лет жители нашего города были вынуждены добираться в другой район города объездным путëм, через Красный мост. Ребятишкам тяжело было добираться в школу, детские сады. Было непросто, но после множества совместных усилий команда губернатора Игоря Кобзева, городской и районной администраций смогли решить вопрос и открыть новый современный мостовой переход, — сказал Сергей Анисимов.
Длина моста составляет 169 метров, подходов к нему — 100 метров. Мост соединяет посёлок Закута, микрорайон Приленский и 29 садоводств с центральной частью Усть-Кута. Все годы, пока не было моста, жителям города приходилось пользоваться другой дорогой, делая крюк длиной в несколько километров.
— Реконструкция моста шла практически круглогодично. Благодарю главу Усть-Кута за контроль за проведением работ, «Дорожную службу» — за их качественное выполнение. Следующий объект, на котором уже начались работы в Усть-Куте, — мост через реку Лену, который также имеет большое социальное значение и задействован на снабжении северных территорий Иркутской области, — подытожил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.