Создан цифровой проект о реставрации Енисейска

Его авторы — студенты ИФиЯК СФУ Ирина Склянина, Иван Глушанков, Мария Курчева, Вероника Бакланова и Яна Гейер — хотят привлечь внимание к городу-музею под открытым небом и сохранению его бесценному наследию.
Ирина Склянина разъяснила идею цифрового проекта: «Остановились на этой теме, потому что считаем историко-культурные памятники глазами времени, свидетелями исторических эпох и человеческих судеб. Уверены, что сохранять их, значит, сохранять время. Это мы и попытались сделать в проекте. Для этого мы поехали в Енисейск, чтобы своими глазами увидеть город-музей под открытым небом. За день успели наснимать все объекты. А ещё первый раз попробовали создавать изображения с помощью 3D-камеры, так что, надеемся, работа получилась во всех смыслах разноплановой».
Об этом сообщил ТГ-канал «Культура24».
Отметим, что Енисейск недавно отметил свой 400-летний юбилей, поэтому новый мультимедийный проект красноярских студентов хорошо дополнит образ реставрации этого старинного города.