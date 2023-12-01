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08:37 (мск), источник: НИА Красноярск

Создан цифровой проект о реставрации Енисейска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мультимедийный проект «По следам прошлого: сохранение объектов культурного наследия» посвящён реставрации памятников архитектуры.

Источник: Соцсети

Его авторы — студенты ИФиЯК СФУ Ирина Склянина, Иван Глушанков, Мария Курчева, Вероника Бакланова и Яна Гейер — хотят привлечь внимание к городу-музею под открытым небом и сохранению его бесценному наследию.

Ирина Склянина разъяснила идею цифрового проекта: «Остановились на этой теме, потому что считаем историко-культурные памятники глазами времени, свидетелями исторических эпох и человеческих судеб. Уверены, что сохранять их, значит, сохранять время. Это мы и попытались сделать в проекте. Для этого мы поехали в Енисейск, чтобы своими глазами увидеть город-музей под открытым небом. За день успели наснимать все объекты. А ещё первый раз попробовали создавать изображения с помощью 3D-камеры, так что, надеемся, работа получилась во всех смыслах разноплановой».

Об этом сообщил ТГ-канал «Культура24».

Отметим, что Енисейск недавно отметил свой 400-летний юбилей, поэтому новый мультимедийный проект красноярских студентов хорошо дополнит образ реставрации этого старинного города.

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