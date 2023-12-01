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11:09 (мск), источник: MOS.Ru

Собянин рассказал о создании нового пространства для прогулок у Москвы-реки

Специалисты установили скамейки и фонари, обустроили детские площадки и места для занятий спортом, а также провели озеленение.

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Завершился второй этап благоустройства набережной Марка Шагала на месте бывшей промзоны «ЗИЛ». Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Работы велись на территории от улицы Льва Юдина до бульвара Братьев Весниных. С учетом первого этапа благоустройства уже 1,2 километра береговой линии Москвы-реки стали комфортным городским пространством.

«Строители укрепили берег Москвы-реки, сделали лестничный спуск на набережную, сформировали прогулочные дорожки. Вдоль них установили скамейки и обустроили места для отдыха», — написал Мэр Москвы.

Для детей создали игровые площадки с различными качелями, горками и лазилками. Для спортсменов обустроили беговые и велодорожки со специальным покрытием, а также зоны воркаута с турниками и тренажерами.

Кроме того, набережная стала более зеленой. Здесь высадили свыше 700 деревьев и кустарников, разбили цветники и уложили более 8,3 тысячи квадратных метров газона.

На набережной будет уютно и вечером — для этого установили многочисленные опоры освещения. В результате в Москве появилось еще одно пространство для отдыха, прогулок и занятий спортом с видом на реку.

Следующий этап благоустройства набережной Марка Шагала начнется в 2024 году.

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Собянин Сергей