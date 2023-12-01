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10:19 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске начали устранять последствия ледяного дождя

В Красноярске закончился ледяной дождь и дорожные службы вышли на устранение его последствий.

Источник: РИА "Новости"

В мэрии отчитались, что ночью хорошо «просолили» дороги. Благодаря этому на многих участках уже образовалась снежная каша. Сейчас ее сгребают к обочинам, чтобы освободить проезд транспорту.

«Также продолжаем “солить” участки, где это необходимо. Как только снег начнет таять, тоже будем убирать его с помощью КДМок. Не забываем и про пешеходов. Подсыпаем и расчищаем остановки, подходы к ним и пешеходным переходам, подметает тротуары», — рассказали в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства.

Большую часть работ на тротуарах проводит комбинированная техника, которая может одновременно мести и подсыпать. Она позволит быстрее завершить все работы.

«Сейчас в город уже вывели 267 единиц техники и почти 400 рабочих», — пояснили в пресс-службе.

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