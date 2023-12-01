10:19 (мск), источник: Newslab.ru
В Красноярске начали устранять последствия ледяного дождя
В Красноярске закончился ледяной дождь и дорожные службы вышли на устранение его последствий.
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В мэрии отчитались, что ночью хорошо «просолили» дороги. Благодаря этому на многих участках уже образовалась снежная каша. Сейчас ее сгребают к обочинам, чтобы освободить проезд транспорту.
«Также продолжаем “солить” участки, где это необходимо. Как только снег начнет таять, тоже будем убирать его с помощью КДМок. Не забываем и про пешеходов. Подсыпаем и расчищаем остановки, подходы к ним и пешеходным переходам, подметает тротуары», — рассказали в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства.
Большую часть работ на тротуарах проводит комбинированная техника, которая может одновременно мести и подсыпать. Она позволит быстрее завершить все работы.
«Сейчас в город уже вывели 267 единиц техники и почти 400 рабочих», — пояснили в пресс-службе.