09:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Бывший директор Казанского цирка скончался в 44-летнем возрасте
Экс-директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин скончался в 44-летнем возрасте. Об этом говорится в сообщении организации.
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При этом причины и детали трагедии не уточняются. Дата и место прощания с ним неизвестны.
Рамиль Шарифуллин был директором цирка с марта 2019 года по ноябрь 2021-го. Он был сыном Дамира Шарифуллина, который возглавлял учреждение в течение 25 лет.
Рамиль Шарифуллин был уволен с поста директора цирка по результатам служебной проверки. Надзорное мероприятие было проведено после публикации видео в соцсетях, на котором покойный пытался открыть кабинет, где пряталась его сотрудница, и несколько раз ударил ножом по двери. В итоге скандал дошел до главы Татарстана Рустама Минниханова, и тот потребовал принять меры, а сам экс-директор цирка объяснил произошедшее тем, что у него «нервы сдали» из-за «тяжелого года».
«Ъ-Казань».