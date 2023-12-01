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09:53 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани будет закрыта для движения разворотная петля под мостом Миллениум

Ограничение будет действовать до июня 2024 года.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 1 декабря). В Казани с 4 декабря ограничат движение по разворотной петле под мостом Миллениум со стороны аквапарка и дворца единоборств «Ак Барс». Ограничение связано со строительством гостиничного комплекса вблизи мостового сооружения, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Водителям предлагается воспользоваться разворотными петлями со стороны ул. Подлужной — не доезжая до ул. Вишневского необходимо повернуть направо, в сторону экстрим-парка «УРАМ», и далее снова подняться на развязку.

Планируется, что разворотная петля под Миллениумом будет закрыта для движения транспорта до конца июня 2024 года.

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