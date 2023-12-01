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10:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермские ученые рассказали, как продлить молодость

Существует несколько причин преждевременного старения, на которые человек может повлиять.

Источник: Freepik

Старение — неизбежный процесс организма человека, который внешне проявляется на состояние кожи. С возрастом кожа меняет цвет, становится дряблой, появляются морщины и пигментные пятна. Почему стареет кожа и как можно продлить молодость, рассказали ученые Пермского политехнического университета.

— Существует несколько причин, вызывающих преждевременное старение, на которые человек может повлиять. Например, ультрафиолет (УФ) — электромагнитное излучение, главным источником которого является солнце. Наиболее опасны для человека — лучи УФ-А. Они воздействуют на глубокие слои кожи, разрушают коллаген и эластин, что приводит к повреждению кожи и ее старению, — объясняет доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, кандидат технических наук Юлия Рожкова.

Также на процессы старения кожи влияет табачный дым, чрезмерное употребление сахара и несвоевременные косметические процедуры. Кожа подвергается воздействию выхлопов автомобиле, пестицидов и лекарств.

Для замедления старения видимых эффектов старения специалисты рекомендуют пользоваться солнцезащитным кремом с SPF и воздержать от прямого попадания солнечных лучей на кожу. В обновлении рогового слоя кожи помогут пилинги. Но перед процедурой очень важно проконсультироваться с косметологом. В зимнее время особое внимание нужно уделить средствам, которые увлажняют кожу и восстанавливают ее липидный барьер.

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