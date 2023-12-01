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11:11 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Начало зимы в Хабаровском крае окажется таким, каким его никто не ждал

А пока морозы стоят ниже нормы на десять градусов.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 3 м/с 74% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

В предстоящие выходные на всей территории Хабаровского края ожидается погода без осадков, ветер западного направления до 7−12 метров в секунду, температурный фон ночью на большей части −18…-23, местами до −33 градусов.

На побережье Охотского моря немного теплее, −13…-18 градусов. Днем столбик термометра покажет от- 5 до −12 градусов, на севере −10…-15, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — С приходом календарной зимы у нас, как ни странно, несколько потеплело, — сказала нашему изданию начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Морозы, которые стояли в последние дни ноября, были такими сильными для этого времени, что оказались на десять градусов ниже нормы. Они связаны с мощным затоком арктического воздуха, который пришел к нам. Все усугублялось ветром. Было ощущение, что на дворе январь! А на самом деле — только ноябрь!

В Хабаровске 2 и 3 декабря тоже без существенных осадков, ветер западный 5−10 метров в секунду, ночной фон температур −18…-19 градусов, дневной −10…-12. В выходные мы приблизимся к привычным значениям начала декабря, но даже в эти дни будет холоднее на 3−4 градуса, чем обычно.

Впрочем, начало зимы удивит нас всплеском хорошего тепла. В конце следующей недели в краевом центре ожидается небольшой снег, и тогда температура днем будет от −2 до −5 градусов, ночью −5…-10. На Амуре у Хабаровска сплошной ледостав. Река, наконец, замерзла, но лед слишком тонкий, чтобы выходить по нему на рыбалку или просто погулять. Это большой риск для жизни! Будьте, пожалуйста, осторожны!.

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