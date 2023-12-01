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10:19 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре две улицы сделают односторонними

В Прикубанском округе Краснодара две улицы сделают односторонними.

Источник: Новая Кубань

Организация дорожного движения изменится в поселке Северном на улице Дорожной (от улицы 3-й Трудовой до улицы Пригородной) и в микрорайоне имени Н. И. Вавилова на улице Хлебной (от дома № 16 до ул. Надежной).

Ожидается, что такие изменения сделают движение более безопасным. Они позволят исключить конфликтные ситуации при заезде на участки и выезде из них, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Нововведения вступят в силу 23 декабря.

Автомобилистам стоит учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в центре Краснодаре 4 декабря перекроют для движения улицу из-за фестиваля.

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