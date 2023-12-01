10:19 (мск), источник: Новая Кубань
В Краснодаре две улицы сделают односторонними
В Прикубанском округе Краснодара две улицы сделают односторонними.
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Организация дорожного движения изменится в поселке Северном на улице Дорожной (от улицы 3-й Трудовой до улицы Пригородной) и в микрорайоне имени Н. И. Вавилова на улице Хлебной (от дома № 16 до ул. Надежной).
Ожидается, что такие изменения сделают движение более безопасным. Они позволят исключить конфликтные ситуации при заезде на участки и выезде из них, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Нововведения вступят в силу 23 декабря.
Автомобилистам стоит учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в центре Краснодаре 4 декабря перекроют для движения улицу из-за фестиваля.