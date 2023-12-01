10:49 (мск), источник: Комсомольская правда
Водить хороводы и фасовать конфеты: названы топ-5 способов заработать в новогодние праздники в Иркутске
Рекрутеры перечислили способы подработки в Иркутске в новогодние каникулы.
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Для многих Новый год — это не только застолья, масштабные гуляния и длинные каникулы, но и способ неплохо подзаработать. Как? КП-Иркутск совместно с HeadHunter Сибирь составила подборку вакансий, востребованность которых в праздники увеличивается в несколько раз.
Работа на Новый год в Иркутске 2023−2024
1. Аниматоры: Дед Мороз и Снегурочка
«Горячий» праздничный сезон стартует в декабре и длится минимум до середины января, то есть до старого Нового года. В это время Деды Морозы и Снегурочки нарасхват! Причем аниматоры востребованы не только в семьях с малышами, но и на офисных корпоративах, в школах, детских садах, больницах, развлекательных центрах.
Так, одно из праздничных агентств Иркутска ищет в команду активных и артистичных людей, которые готовы развлекать детей, водить с ними хороводы, слушать стихи и вручать подарки. Больше шансов получить подработку, если у вас есть актерское образование и вокальные данные.
Зарплата: сказочным волшебникам работодатель обещает от 30 до 60 тысяч рублей.
2. Фасовщик новогодних подарков
Одни заказывают подарки, другие их получают. А между ними — фасовщики, которые бережно складывают в коробку все, что нужно. И они как раз требуются для работы на складе в микрорайоне Иркутск-2. Задача — формировать сладкие новогодние презенты для детей. На должность рассматривают людей без опыта. Подобные вакансии актуальны до конца декабря.
Зарплата: за месяц можно получить 50−55 тысяч рублей. График сменный.
3. Курьер
К Новому году и Рождеству всегда готовят большое количество презентов, которые нужно вручить лично, либо развезти по офисам, школам и другим организациям. Но не всегда у дарителя хватает на это времени. В помощь — курьерские службы. Одна из таких в Иркутске как раз ищет сотрудников в штат.
— В обязанности входит быстрая и аккуратная доставка заказов, — говорится в объявлении. — У кандидата должен быть смартфон с доступом в интернет (для отслеживания статуса заказа в мобильном приложении) и готовность к активной работе.
Зарплата: до 750 рублей в час, а в день — до 6500 рублей. Кроме того, за усердный труд обещают премии и бонусы.
4. Повар
А еще, если говорить о работе на Новый год в Иркутске 2023−2024, можно устроиться в сферу общепита. Владельцы заведений с руками заберут хороших поваров, которые могут приготовить блюда на разные вкусы, чтобы на семейных ужинах или шумных банкетах все гости остались довольны. Пример таких вакансий: в один из ресторанов города требуются повара холодного и горячего цехов. Компания обещает работу в стабильном и дружном коллективе, обеспечение питанием и формой, и не только в праздники, но и после.
Зарплата: в предновогодний и новогодний период — 250 рублей в час.
5. Продавец на ярмарке
В декабре в торговых центрах не протолкнуться — покупатели сметают все подряд. В преддверии новогодней суеты сеть магазинов необычных подарков ищет продавцов-консультантов на праздничные ярмарки, которые проходят во всех ТЦ Иркутска. В обязанности входит выкладка товара, взаимодействие с покупателями и прием оплаты. Актуально с 1 декабря по 9 января.
Зарплата: от 30 до 50 тысяч рублей за месяц. График сменный, с 10.00 до 22.00. Из приятных бонусов — компенсируют такси домой.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Няни и трезвые водители
Также нужны сотрудники на пункты выдачи подарков, водители в праздничные агентства, которые будут возить Дедов Морозов и Снегурочек, а еще желающие создать себе и другим новогоднее настроение, монтируя по заказу праздничное оформление.
Сами сибиряки не теряют времени и тоже активно предлагают свои услуги на сайтах объявлений. Какие? Няня для детей на время каникул, передержка домашних животных, пока хозяева в гостях, трезвые водители, а также мастера, своими руками создающие неповторимые подарки. Так что работа на Новый год в Иркутске 2023−2024 может быть разнообразной.