10:33 (мск), источник: Комсомольская правда
На границе с Литвой стоит очередь из 180 фур
Ситуация на пункте пропуска в Чернышевском остается напряженной.
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В Калининградской области на границе с Литвой остается непростой ситуация с очередями. Сегодня, 1 декабря, в колонне стоит 180 фур. Все они пытаются покинуть регион. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
«Выезда из РФ ожидает 180 единиц грузового транспорта, еще 25 стоит на нейтральной полосе, уже оформленные калининградскими таможенниками. Въезд в регион свободный», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 9 утра 1 декабря через таможенный пост МАПП Чернышевское в Литовскую Республику за сутки проследовало 110 большегрузов, в Калининградскую область въехало 98 грузовых автомобилей.