10:34 (мск), источник: АиФ Казань
Ильсур Метшин анонсировал строительство 10 новых отелей в Казани
В преддверии нового года власти Казани определились с планами по развитию гостиничного сектора.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В преддверии нового года власти Казани определились с планами по развитию гостиничного сектора. Об этом на конференции «БИЗНЕС Online» рассказал мэр города Ильсур Метшин.
Градоначальник объявил о появлении десятка новых отелей в ближайшие пять лет. Такие масштабные строительные проекты предпринимаются для решения проблемы нехватки гостиничных мест, особенно в период массового прибытия туристов. Особое внимание будет уделено высококлассным отелям, ибо они способны предложить первоклассный сервис и привлечь больше инвесторов и гостей. Пять из десяти новых гостиниц должны будут соответствовать самым высоким стандартам качества. Такая инициатива встретила положительную реакцию со стороны градоначальника. Казань уже давно является одним из самых привлекательных городов для туристов и инвесторов. Однако, стоит подчеркнуть, что вопрос по количеству гостиниц все еще требует дополнительных улучшений.
«Сейчас мы активно обсуждаем десяток проектов, которые касаются гостиничной сферы различного уровня. Из них, примерно пять — достаточно крупномасштабные проекты, которые значительно продвинут нас в этом направлении. В ближайшие годы мы стремимся к улучшению ситуации в этой области».
Напомним, разработка документации для второй ветки метро в Казани обойдется в 252 млн.