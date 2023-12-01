11:17 (мск), источник: АиФ Калининград
В ближайшие дни в Калининграде вновь возможны снегопады
Преимущественно выпадение осадков ожидается в западной части области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В предстоящие двое суток в западной части области ожидаются осадки в виде снега. «Начиная с ночи снежный “эффект” Балтики вновь принесет кратковременные локальные снегопады преимущественно на линию побережья и западную часть области — снежные заносы, налипание мокрого снега и увеличение снежного покрова ориентировочно на 10−25 см вероятно по всей линии побережья, а также в Зеленоградском, Гурьевском и Багратионовском районах», — сообщают в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области».
На побережье температура будет околонулевой и слабой плюсовой (-2…+2°С), поэтому стоит рассчитывать на налипание мокрого снега.
Снегопады также смогут принести примерно до 5−10 см снега в Калининград, Гвардейский, Полесский, Славский, Неманский район.