Екатеринбуржцы обрушились с критикой на транспортную реформу

«А если добавят новый троллейбусный маршрут или новый трамвайный с Академического района, например. Придется снова переделывать всю нумерацию и тратить бюджетные деньги. Все эти изменения только путают горожан. И вообще, зачем было менять то, что работало. Лучше бы полностью поменяли автопарк. На троллейбусы без слез не взглянешь. Видимо, чиновникам больше нечем заняться, других проблем нет», — делятся читатели агентства.
Однако среди местных жителей нашлись и те, кто положительно встретил реформу. «Транспортные изменения назрели давно. Некоторые жители буду возмущаться, но потом привыкнут. Теперь появился какой-то порядок. Нужно было сделать это давно. Туристам точно будет удобно запоминать», — отметили собеседники URA.RU.
Ранее администрация Екатеринбурга выставила на конкурс 69 автобусных маршрутов, чтобы найти нового перевозчика. 22 из них разыгрывались уже под новыми номерами. Теперь трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы — с 25 по 39, а автобусы — с 40 по 99.