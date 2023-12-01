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11:38 (мск), источник: Ura.ru

Екатеринбуржцы обрушились с критикой на транспортную реформу

С 1 декабря 2023 года в Екатеринбурге общественный транспорт начал ездить согласно новой нумерации. В мэрии пообещали, что это позволит жителям и гостям уральской столицы лучше ориентироваться в маршрутах. Горожане разделились во мнениях. Екатеринбуржцы поделились с URA.RU своими впечатлениями о транспортной реформе.

«А если добавят новый троллейбусный маршрут или новый трамвайный с Академического района, например. Придется снова переделывать всю нумерацию и тратить бюджетные деньги. Все эти изменения только путают горожан. И вообще, зачем было менять то, что работало. Лучше бы полностью поменяли автопарк. На троллейбусы без слез не взглянешь. Видимо, чиновникам больше нечем заняться, других проблем нет», — делятся читатели агентства.

Однако среди местных жителей нашлись и те, кто положительно встретил реформу. «Транспортные изменения назрели давно. Некоторые жители буду возмущаться, но потом привыкнут. Теперь появился какой-то порядок. Нужно было сделать это давно. Туристам точно будет удобно запоминать», — отметили собеседники URA.RU.

Ранее администрация Екатеринбурга выставила на конкурс 69 автобусных маршрутов, чтобы найти нового перевозчика. 22 из них разыгрывались уже под новыми номерами. Теперь трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы — с 25 по 39, а автобусы — с 40 по 99.

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