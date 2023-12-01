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11:23 (мск), источник: Newslab.ru

Сказочный Поезд Деда Мороза приедет в Красноярск, Ачинск и Иланский

На станции Ачинск и Красноярск состав прибудет 4 декабря.

Источник: КрасЖД

4 и 5 декабря сказочный Поезд Деда Мороза сделает остановки на Красноярской железной дороге — в Ачинске, Красноярске и Иланском.

11 ноября из Великого Устюга Дед Мороз отправился в путешествие на поезде, специально подготовленном для него ОАО «РЖД».

На Красноярской железной дороге Поезд Деда Мороза посетит 3 города — Ачинск, Красноярск и Иланский.

На станции Ачинск и Красноярск состав прибудет 4 декабря — в Ачинске он сделает остановку в 9:58, в Красноярске — в 19:00.

5 декабря в 8:00 Поезд Деда Мороза прибудет на станцию Иланская, где сделает полуторачасовую остановку. Здесь также все желающие смогут стать участниками праздничного мероприятия, которое начнется за 30 минут до прибытия, и встретиться с главными зимними волшебниками страны — Дедом Морозом и Снегурочкой.

Во главе состава — паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. В поезде будет 20 вагонов, в том числе «вагон-приемная» главного волшебника, вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов, «вагон-сцена», «вагон-кукольный театр» для проведения представлений, «вагон-лавка» с северными сувенирами, «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для проведения чаепитий.

За 30 минут до прибытия для юных гостей и их родителей будет организована развлекательная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу предновогодних чудес. После прибытия Дед Мороз и Снегурочка выйдут из вагона, чтобы поприветствовать собравшихся.

Во время стоянки все желающие смогут сделать памятные фото на фоне паровоза и ярких вагонов, посетить вагон-лавку с сувенирами, фотокупе и вагон-ресторан.

Помимо развлекательной программы на перроне, в Ачинске и Красноярске в Поезде Деда Мороза предусмотрена отдельная программа по заранее приобретенным билетам (включает общение с Дедом Морозом, квест, чаепитие или кукольный спектакль).

Путешествие новогоднего состава продлится 64 дня и завершится также в Великом Устюге 13 января 2024 года. За это время поезд проедет более 32 тыс. км и посетит свыше 80 городов.

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