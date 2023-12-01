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12:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Новокузнецкий центр стал «Лучшей организацией адаптивного спорта» в России

В Москве объявлены лауреаты Национальной спортивной премии 2023 года.

Региональный центр спортивной подготовки (РЦСП) по адаптивным видам спорта в Новокузнецке стал «Лучшей организацией адаптивного спорта» в стране и получил премию 1 млн рублей. Церемония награждения Национальной спортивной премии состоялась в Кремлёвском дворце.

«Наш Ледовый дворец “Кузбасс” в прошлом году стал лучшим спортобъектом страны, а спортшкола олимпийского резерва по тяжелой атлетике — лучшей в 2020 году. Важно, что наши спортивные учреждения готовят достойную смену чемпионов», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

В Новокузнецке сборные региона готовятся к международным и всероссийским соревнованиям. Всего кузбасская сборная объединяет 168 спортсменов по адаптивным видам спорта. У РЦСП есть свой спортивно-оздоровительный комплекс «Запсибовец» с 50-метровым бассейном и спорткомплекс «Богатырь».

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