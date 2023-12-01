12:35 (мск), источник: Комсомольская правда
Сугробы и пушистый снег на деревьях: как Самара встретила первый день зимы 1 декабря 2023
Первый день зимы в Самаре отметился снегопадом.
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В Самару пришла зима. Как и полагается, она принесла с собой снег. Жители города не видели его около недели. А в ночь на пятницу областную столицу накрыл снегопад. В итоге утром деревья, дороги, машины оказались укрыты белым покрывалом. Рассказываем и показываем, как Самара встретила первый день зимы 1 декабря 2023 года.
Сегодня утром самарцев ждал за окном настоящий сказочный пейзаж. Голые ветки деревьев, которые уже давно скинули старую листву, укрыл пушистый снег. Что придало давно привычным локациям праздничный вид.
Пока горожане вовсю фотографировали снежную красоту и выкладывали снимки в соцсети, коммунальщики уже активно трудились на улицах. Первый день зимы для сотрудников служб благоустройства начался с уборки снега и льда. Работы идут с раннего утра во всех районах города.
Отметим, на Руси первый день зимы встречали так: дети и молодежь выносили на улицу сани и коньки, катались с горок и на льду, играли в снежки и лепили снежных баб, а взрослые ходили на первую зимнюю ярмарку. Современные жители Самары от них не отстают. Ребятня уже вовсю лепит снеговиков, украшая ими не только дворы, но и общественные пространства, а также катается с горок на ватрушках.
Что касается людей постарше, то они могут начать зиму с посещения различных культурных мероприятий. Ранее «КП-Самара» писала, что в эти выходные состоится новогодняя лекция, где расскажут о главном символе праздника, чем украшали елку раньше и многое другое.
По прогнозам синоптиков, первый месяц зимы в Самарской области обещает быть богатым на осадки. Их будет больше нормы. Приволжское УГМС сообщает, что в ночь на субботу, 2 декабря 2023 года, в регионе ожидается сильный снег, мокрый снег. Возможны налипание мокрого снега и гололед. Температура воздуха составит −4…-9 градусов.
Снегопад ожидается и днем. Также усилится ветер. Местами его порывы достигнут 15−18 м/с. В дневные часы столбик термометра поднимется до −4…+1 градуса. В воскресенье, 3 декабря, существенных осадков не будет.